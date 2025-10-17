Manchmal endet ein Traum nicht, weil man ihn nicht mehr liebt – sondern weil die Umstände stärker sind als man selbst. Nach 16 Jahren voller Herzblut, Kreativität und Engagement gibt Susanne Weisheit zum Jahresende ihre beiden Geschäfte in der Schmalkalder Innenstadt auf. Inmitten der historischen Fachwerkhäuser und Steinernen Kemenaten, wo jedes Gebäude Geschichten erzählt, schließt damit ein ganz besonderes Kapitel.