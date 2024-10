Geschäftiges Werkeln: Eiszeit in Oberhof

Mittwochmorgen, kurz vor 6 Uhr, -1 Grad Celsius: Während sich die meisten noch müde die Augen reiben oder schlaftrunken in Richtung Kaffeemaschine wanken, wird in der Lotto Thüringen Eisarena Oberhof bereits fleißig gewerkelt. Der Grund: Die Vereisung der 1354,5 Meter langen Kunsteisbahn, in der in Kürze die Wintersaison 2024/25 im wahrsten Wortsinn Fahrt aufnimmt. Noch bis zum Wochenende wird in der WM-Bahn des Jahres 2023 eine gut zwei Zentimeter starke Eisfläche aufgebaut und per Hand zu einer nahezu spiegelglatten Fläche modelliert.