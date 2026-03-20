Geschäfte mit Drogenbande: Korruptionsprozess gegen Staatsanwalt - Urteil erwartet

Der Schuldspruch gegen den 40-Jährigen und einen als Mittelsmann angeklagten 42-Jährigen wird heute (11.00 Uhr) am Landgericht Hannover verkündet. Der Anklagevertreter hat acht Jahre und sechs Monate Gefängnis wegen Bestechlichkeit und Strafvereitelung im Amt sowie eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten für den zweiten Mann gefordert – wegen Beihilfe zur Bestechung. Er betonte in seinem Plädoyer, der Staatsanwalt habe dem Vertrauen in den Rechtsstaat schweren Schaden zugefügt.