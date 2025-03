China wirbt bei weiteren Treffen für sich

Peking will wieder Vertrauen schaffen. Am vergangenen Wochenende trafen sich bereits Dutzende CEOs von Firmen wie Apple, BMW, Mercedes, Siemens sowie Manager aus der Tech- und Pharmabranche in Peking. Ministerpräsident Li Qiang pries die Erfolge der Volksrepublik etwa im Bereich Künstliche Intelligenz an und versprach offene Märkte und weitere Reformen.