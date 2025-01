Geschäfte in Bayern: Mehr Umsatz aber weniger Jobs im bayerischen Einzelhandel

Lebensmitteleinzelhandel baut deutlich Jobs ab

Der tiefere Blick in die Zahlen zeigt aber zumindest für den Handel in Verkaufsräumen sowie an Ständen und Märkten fair vergleichbare Zahlen. Und hier sieht es deutlich schlechter aus. In Verkaufsräumen - also dem klassischen stationären Einzelhandel vom Supermarkt über die Drogerie, das Bekleidungsgeschäft und den Elektroladen bis zum Baumarkt - zeigt sich preisbereinigt nur ein winziges Plus von 0,5 Prozent. An Ständen und Märkten geht es um 1,1 Prozent nach oben, die Volumina sind hier aber vergleichsweise gering. Der Verkauf nicht in Räumen, an Ständen oder auf Märkten - hier geht es vor allem um den Internetversandhandel - legte dagegen durch die bereits erwähnte Umstrukturierung preisbereinigt um 14,3 Prozent zu.