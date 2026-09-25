Geschäft mit der Wiesn München stellt 200 Oktoberfest-Lizenzen für Influencer aus

Ihre Idee: ein digitaler "Wiesn Content Check" als App oder Plattform. "Creator beantworten dort vorab einige Fragen zu ihrem geplanten Content: Ist es eine Kooperation? Wird ein Produkt beworben? Gibt es eine Gewinnerzielungsabsicht? Daraus ergibt sich zunächst, ob eine Lizenz erforderlich sein könnte", sagte Hummels. "Ist eine Lizenz notwendig, könnte man sie direkt über die Plattform beantragen und bezahlen. So hätten Creator schnell Klarheit und die Stadt gleichzeitig Transparenz darüber, wie ihre Marke kommerziell genutzt wird."

Was verdient die Stadt damit?

Die Stadt verdient nach Angaben des Wirtschaftsreferates übrigens nicht an den Lizenzen - sondern finanziert damit die Wiesn. "Die Landeshauptstadt München nimmt damit auch kein Geld ein", sagte die Sprecherin. "Das Oktoberfest ist ein Gebührenrechner, das heißt Geld, das durch das Oktoberfest, also zum Beispiel durch Standgelder, eingenommen wird, fließt direkt in die Organisation des Oktoberfestes zurück."