Wer hat noch nicht davon geträumt, einmal im Leben im Lieblingsladen eingeschlossen zu werden, um ganz in Ruhe schauen und stöbern zu können? Sandra Hummel macht diesen Traum nun wahr. In ihrer Bücherstube in der Zella-Mehliser Mühlstraße können sich Leseratten ab sofort an jedem ersten Donnerstag im Monat einschließen lassen und bei einem Imbiss nach Herzenslust in jedes beliebige Buch hineinlesen. „Natürlich bin ich in der Nähe und die Kunden bekommen auch einen Schlüssel, aber im Prinzip sind sie zwei Stunden ungestört“, erklärt Sandra Hummel den Hintergrund der Einschließabende.