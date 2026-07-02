Er war Gus, der Theaterkater aus Cats, spielte Osmin aus Mozarts „Entführung aus dem Serail“, gab Papageno aus der „Zauberflöte“, begeisterte mit klassischen Werken von Bach und Händel. Selbst in die Rolle von Freddy Mercury schlüpfte er und sang aus voller Kehle „We are the Champions“. Zur Zeugnisübergabe am Philipp-Melanchthon-Gymnasium trat er mit „I am what I am“ von Gloria Gaynor auf und besang sich gewissermaßen selbst. Das jedenfalls sagt seine Gesangslehrerin Elke Hausmann über Trung Kien Nguyen Viet. Neun Jahre lang führte ihn der Weg einmal pro Woche hinauf zur Krummen Hohle in die Musikschule zu ihr in den Unterricht. Eine halbe Stunde wurde stets geprobt, in Vorbereitung auf Wettbewerbe trafen sich die beiden mehrfach. Jetzt geht die gemeinsame Zeit zu Ende. Trung Kien Nguyen Viet hat sein Abiturzeugnis bekommen und will studieren. Für beide also der richtige Moment, noch einmal zurück zu blicken.