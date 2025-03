Nach der letzten Runde und dem letzten Schuss ist klar: Biathlon bleibt der TV-Liebling der Wintersport-Liebhaber. Rund 3,18 Millionen Menschen haben bei ARD und ZDF im Durchschnitt die Übertragungen in der am Wochenende in Oslo zu Ende gegangenen Weltcup-Saison gesehen. Die Beliebtheit ist ungebrochen – und sie hilft auch anderen Sportarten.