Sie habe ihm trotzdem über die vergangenen acht Monate Codekarten eines Onlinehändlers im Wert von 8.000 Euro übermittelt. Am Sonntag haben sich die beiden Jugendlichen den Angaben zufolge persönlich in Gerzen getroffen. Damit das Treffen stattfindet, habe die 15-Jährige dem Kieler Geld versprochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Junge kam mit seinem Bruder und habe Bargeld in fünfstelliger Höhe angenommen.