In der Stadt Schleusingen kocht die Gerüchteküche. Spätestens nach der Sitzung des Bauausschusses Anfang September wird heiß über das Thema Kindergärten diskutiert. Sollen tatsächlich zwei von ihnen geschlossen werden? So jedenfalls ist es auch beim Stadtelternsprecher der Kindergärten Schleusingen, Martin Bürger, angekommen. „Verkündet hat die Neuigkeit der Hauptamtsleiter in der vergangenen Bauausschusssitzung. Übereinstimmend wird berichtet, dass in der neuen Legislatur unter Bürgermeister Brodführer mindestens zwei der vier Kindergärten der Stadt aufgrund zurückgehender Kinderzahlen geschlossen werden sollen“, schreibt er in einer E-Mail. Bürger bezeichnet den „Plan“ als „kurzsichtige, rückwärtsgerichtete, vor allem aber familienfeindliche Politik, die mitnichten dazu geeignet ist, den Standort Schleusingen zu stärken. Im Gegenteil, durch den Abbau von Kitaplätzen werden potenzielle zukünftige Einwohner der Stadt einen Bogen um uns machen, hin zu Gemeinden mit ausreichender Kinderbetreuung und Angeboten an die Familien.“