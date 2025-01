Liverpool - Was wohl Jürgen Klopp dazu sagen würde? Inmitten der Schlammschlacht von Tech-Milliardär Elon Musk mit der britischen Regierung hat der Vater des Tesla-Chefs über eine mögliche Übernahme des FC Liverpool gesprochen. "Oh ja, oh ja", antwortete Errol Musk in einem Interview des Senders "Times Radio" auf die Frage, ob sein Sohn den Wunsch geäußert habe, den Club zu kaufen. "Aber das heißt nicht, dass er ihn kauft."