Entweder die Journalisten des Gothaer Lokalsenders „Oscar am Freitag“ haben einen Weg gefunden, ins Jenseits zu telefonieren. Oder Matthias Hey lebt doch noch. Offenbar vergleichsweise gut gelaunt. Jedenfalls hat die Redaktion des kleinen Senders am Wochenende ein Telefoninterview mit Hey veröffentlicht, das so beginnt: „Oh, guten Tag“, sagt Hey nachdem er merkt, mit wem er da spricht. Dass sein Gesprächspartner sich freut, dass er ans Telefon gegangen ist, kann Hey zunächst nur bedingt verstehen. „Ich gehe meistens ran“, sagt der 54-Jährige. Woher denn die Verwunderung darüber rühre, dass es noch ans Telefon gehe? Das ist dann schnell erklärt: „Haben Sie denn schon von Ihrem angekündigten Tod gehört?“, fragt der Journalist den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag.