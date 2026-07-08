Gerüchte um Formel-1-Star Ralf Schumacher rechnet mit Verstappen-Abschied bei Red Bull

Silverstone - Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher rechnet mit einem vorzeitigen Abschied von Max Verstappen bei Red Bull. "Ich glaube, Max Verstappen wird Red Bull verlassen, beide Seiten sind auch mittlerweile so weit, dass es nicht mehr weh tut", meinte der Sky-Experte im Podcast "Backstage Boxengasse" und sprach dabei von einem subjektiven Gefühl, das er habe. "Ich glaube, dass Max den Glauben an das Team verloren hat." Umgekehrt sei das genauso. "Aus meiner Sicht wird er sich jetzt mit McLaren hinsetzen."