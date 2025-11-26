Gerüchte über Reunion Bassist John McVie wird 80 - Letzte Tour mit Fleetwood Mac?

Mehrere Reunion und ein Jazz-Album

"If you don't love me now, you will never love me again", heißt es im Song "The Chain", in dem der unauffällige John McVie einen seiner auffälligsten Parts hat. Die pulsierende Rockhymne kommt nach knapp drei Minuten zur Ruhe - dann aber leitet McVies markantes Bassriff ein mitreißendes Finale ein. "The Chain" ist einer von wenigen Fleetwood-Mac-Songs, an denen er als Songwriter beteiligt war.

Bis 1987 blieben Fleetwood Mac in der Besetzung aus Ex-Liebenden zusammen und nahmen die Alben "Tusk", "Mirage" und "Tango In The Night" auf, bevor man getrennte Wege ging. Fleetwood und der zurückhaltende McVie blieben während der fast 60-jährigen Bandgeschichte die einzigen Konstanten. Später kam es mehrfach zur Reunion.

Ein letzter Abschied?

Seit 1978 ist John McVie mit seiner zweiten Frau Julie Ann Reuben verheiratet. Die beiden haben eine Tochter. Die Alkoholprobleme liegen längst hinter ihm. Seit den 80ern soll er trocken sein. 2013 wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert, woraufhin Fleetwood Mac eine Reihe von Konzerten absagten. Doch McVie erholte sich Berichten zufolge komplett und kehrte auf die Bühne zurück.

Eine komplette Reunion ist nicht mehr möglich. Christine McVie starb 2022. Doch die verbleibenden Mitglieder sind Berichten zufolge in Gesprächen, zum 50. "Rumours"-Jubiläum etwas auf die Beine zu stellen. Durchaus denkbar, dass sich Fleetwood Mac dann mit einer letzten gemeinsamen Welttournee von ihren Fans verabschieden - hoffentlich zusammen mit John McVie.