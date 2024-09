Wasserburg am Inn (dpa/lby) - In Teilen Wasserburgs am Inn und Eiselfing (Landkreis Rosenheim) hängt seit Dienstagabend ein Geruch von faulen Eiern in der Luft. Schuld sei ein ausgelaufenes Gebinde in einem Industriebetrieb, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Durch einen Abwasserkanal ist der ausgelaufene Schwefelwasserstoff dann laut Landratsamt Rosenheim weiterverteilt worden.