Zum 4. Mal fand ein Treffen der „Gerthäuser Brotherhood“ (Bruderschaft) in dem kleinen Rhöndorf statt. Eine Vereinigung, die sich aus einer Social-Media-Gruppe heraus, auf Initiative von Christian Blunk, gründete. Aus den verschiedensten Orten reisten die Trucker in Gerthausen an: Michael Wolfahrt aus Ebersdorf bei Coburg, Philipp Fritz aus Ritschenhausen, Frank Giesler als Hamburger aus Königsberg, Marcel Zimmermann aus Vacha und Dirk Wiedemann, der Neue, aus Vilsbiburg. Sogar zwei Frauen waren dabei: Bea und Sylvia Ott mit ihren Brummis aus Leipzig.