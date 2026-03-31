Einen Nachfolger hat ein ehemaliges beliebtes Wanderziel auf dem Lämmerberg gefunden: Am Samstag ist eine Eiche gesetzt worden. Wie kam es dazu?
Gerthausen Neue Eiche am Berg
Iris Friedrich 31.03.2026 - 10:00 Uhr
Auf dem Lämmerberg bei Gerthausen gab es bis in die 1970-iger Jahre einen beliebten Treffpunkt an einer Tanne. Nun ist ein neuer Baum gesetzt worden. Warum eine Eiche?
Einen Nachfolger hat ein ehemaliges beliebtes Wanderziel auf dem Lämmerberg gefunden: Am Samstag ist eine Eiche gesetzt worden. Wie kam es dazu?