Die Helfer erwarteten die Gäste vor der Kirche. Foto: Jeannine Müller

Auch die Organisatorinnen blickten dem Abend gespannt entgegen, da es sich schwer abschätzen ließ, mit wie vielen Besuchern man rechnen konnte. Vorbereitet hatte man sich lieber mal auf ein volles Haus und viele hungrige Gäste. Das sollte sich als gut herausstellen: Bereits eine Stunde vor Konzertbeginn fanden sich zahlreiche Gäste aus Nah und Fern auf dem Vorhof der Kirche ein. Hier hatte der Gemeindekirchenrat mit tatkräftiger Unterstützung des Feuerwehrvereins Gerthausen das schöne Wetter genutzt und sein Essen- und Getränkeangebot sowie Stehtische und Bänke zum Verweilen aufgestellt. Gestärkt mit frisch gegrillten Bratwürsten, Steaks und Getränken fanden sich dann rund 150 Besucher in der Kirche ein und füllten diese, zur großen Freude der Organisatoren und Musikern, bis unters Dach.