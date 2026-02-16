Gerthausen in der Rhön: Hypnotische Stimme in der Kirche

Zu einem besonderen Ohrenschmaus lädt die Kirchgemeinde Gerthausen am Freitag, 27. Februar, ein. Ab 19 Uhr verwandelt das Akustik-Trio Moonline mit Sängerin Judith Erb, Gitarrist Markus Höbler und Mario Knackert am Piano mit gefühlvollen und zeitlosen Interpretationen bekannter Songs die Gerthäuser Kirche in einen Raum, der Platz für Emotionen und Zwischentöne gibt. Moonline steht für Musik, die nicht laut sein muss, um unter die Haut zu gehen – vertraut, ehrlich und zeitlos schön. Das Trio gibt bekannten Songs „Raum zum Atmen“.