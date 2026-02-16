Gerthausen in der Rhön: Hypnotische Stimme in der Kirche

Beim „Orgelcocktail“ 2025. Foto: Andreas Koch

Das Konzert wird nicht das einzige musikalische Erlebnis in diesem Jahr bleiben: Alle Interessierten können sich schon einmal den 21. August vormerken, hier wird es den zweiten „Orgel-Cocktail“ in der Kirche geben. Mit diesem Format machte die Kirchgemeinde Gerthausen mit den Frauen an ihrer Spitze ziemlich von sich reden: So gab es hier bereits im Sommer 2025 den „Cocktail mit Pfefferminz, Kreuz & Orgel“, bei dem die Kirche sich als Begegnungsort bestens ins Szene setzte. Stolz sein kann sie auf die kleine und bis 2024 von der Firma Hoffmann & Schindler, Ostheim, restaurierte Orgel, die auf Friedrich Wilhelm Holland (1804-1879) zurückgeht. Hier war 2025 auch der „Orgelwandel“ zu Gast.