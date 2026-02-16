 
Gerthausen in der Rhön Hypnotische Stimme in der Kirche

Eine Stimme voller Charisma, Rock- und Pop-Klänge vom Piano und der Gitarre – das verspricht das Konzert in der Kirche im kleinen Rhönort Gerthausen am 27. Februar.

Gerthausen in der Rhön: Hypnotische Stimme in der Kirche
1
Judith Erbs charismatische Stimme – wie geschaffen für Rock- und Pop-Balladen. Foto: LIBOMEDIA

Zu einem besonderen Ohrenschmaus lädt die Kirchgemeinde Gerthausen am Freitag, 27. Februar, ein. Ab 19 Uhr verwandelt das Akustik-Trio Moonline mit Sängerin Judith Erb, Gitarrist Markus Höbler und Mario Knackert am Piano mit gefühlvollen und zeitlosen Interpretationen bekannter Songs die Gerthäuser Kirche in einen Raum, der Platz für Emotionen und Zwischentöne gibt. Moonline steht für Musik, die nicht laut sein muss, um unter die Haut zu gehen – vertraut, ehrlich und zeitlos schön. Das Trio gibt bekannten Songs „Raum zum Atmen“.

Bereits ab 18 Uhr öffnet das Gotteshaus seine Pforten, um seine Gäste aus Nah und Fern zu empfangen und natürlich auch zu bewirten. Es wird Bratwürste und Steaks vom Grill sowie Brezeln geben, Kaltgetränke und passend zur Jahreszeit wärmenden Glühwein, Punsch und Tee. Empfohlen wird, einen eigenen Thermobecher und eine Decke mitzubringen, denn die Kirche ist nicht beheiz. Der Eintritt an diesem Abend ist frei, um Spenden (für das Künstlerhonorar und für die anstehenden Sanierungsarbeiten in der Kirche) wird gebeten.

Das Trio Moonline mit seinen drei Künstlern. Foto: Kirchgemeinde

„Ein musikalisches Erlebnis, nicht nur für Kirchgänger, sondern für alle Musikliebhaber“, sind sich die Mädels vom Gemeindekirchenrat einig. „Lasst die Arbeitswoche gemütlich in stimmungsvoller Atmosphäre ausklingen und startet entspannt ins Wochenende. Wir freuen uns auf Euch und einen schönen gemeinsamen Abend“, sagen sie.

Beim „Orgelcocktail“ 2025. Foto: Andreas Koch

Das Konzert wird nicht das einzige musikalische Erlebnis in diesem Jahr bleiben: Alle Interessierten können sich schon einmal den 21. August vormerken, hier wird es den zweiten „Orgel-Cocktail“ in der Kirche geben. Mit diesem Format machte die Kirchgemeinde Gerthausen mit den Frauen an ihrer Spitze ziemlich von sich reden: So gab es hier bereits im Sommer 2025 den „Cocktail mit Pfefferminz, Kreuz & Orgel“, bei dem die Kirche sich als Begegnungsort bestens ins Szene setzte. Stolz sein kann sie auf die kleine und bis 2024 von der Firma Hoffmann & Schindler, Ostheim, restaurierte Orgel, die auf Friedrich Wilhelm Holland (1804-1879) zurückgeht. Hier war 2025 auch der „Orgelwandel“ zu Gast.

Beim „Orgelwandel“ mit Orgelspezialist Wieland Meinhold. Foto: privat

Nun also kann man sich erst einmal im beginnenden Frühjahr auf Judith Erb und Freunde freuen. Über die Sängerin ist von einem Rezensenten zu lesen, ihre Stimme sei „ein Hypnotikum, dem man sich nicht entziehen kann.“ Judith Erb, die auch komponiert, ist in vielen verschiedenen Musiker-Kombinationen als Sängerin zu erleben, auf vielen Bühnen und in zahlreichen Studios zu Hause. Sie ist auch Songwriterin, Vocal-Coach und unterrichtet seit vielen Jahren an einer Musikschule modernen Gesang.