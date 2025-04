Gerthausen Hochkonjunktur für Kärcher und Besen

Neuer Sandkasten für den Spielplatz. Foto: Bettina Hitzke

Erledigt wurden auch das Kärchern der Bushaltestelle und das Putzen der Scheiben, das Kärchern aller Spielgeräte auf dem Spielplatz sowie das Aufstellen eines neuen Sandkastens, die Säuberung des Wassergrabens entlang der Straße Richtung Wohlmuthausen, das Aufräumen rund um den Jugendklub im Seegarten. Unkraut entlang der Friedhofsmauer, am Feuerwehrvereinshaus, am Saal, Gemeindehaus, am Backhaus und an anderen Stellen wurde beseitigt und die Efeuhecke am Friedhof, der Hecken am Haus von Mario Walter und Frank Hohlfeld sowie am Grundstück von Gudrun Wüst auf deren Wunsch geschnitten. Damit bewies sich wieder das gute und hilfreiche Miteinander im Dorf. Auch Unrat, wo immer er sich zeigte, ist aufgesammelt worden. Gemeinde und Bauhof hatten gute Vorarbeit geleistet und Container und Muttererde bereitgestellt – dafür danken die Gerthäuser. Ein Dank gilt dem Feuerwehrverein, der sich um die Versorgung kümmerte, und allen die ihre Technik zur Verfügung gestellt haben.