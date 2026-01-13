Sie steht noch – aber nicht mehr sicher, die Gerthäuser Friedhofsmauer. An diese war bis vor Kurzem noch ein Nebengebäude angebaut, das mit Genehmigung abgerissen wurde. Nach dem Abriss des Gelasses – ein paar Seitenwände stehen noch – hat sich offenbart, dass der Zustand der Umfriedung des darüber liegenden Grundstückes schlecht ist. So schlecht, dass der Statiker vor Ort Handlungsbedarf sah, berichtet Bürgermeister Christoph Friedrich. Von „Gefahr für Leib und Leben“ ist die Rede. Als erstes hat die Ordnungsbehörde eine Umzäunung aufstellen lassen, sodass niemand den gefährdeten Bereich betreten soll. Auch die darüber liegenden Urnengräber auf dem anstehenden Friedhof sind nicht erreichbar.