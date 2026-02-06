Der Humor, den beide haben, ist der gleiche, das merkt man sofort: „Ich hab ihr den Antrag gemacht. Aber auf die Knie bin ich nicht gegangen. Da wäre ich wohl nicht wieder allein hochgekommen“, scherzt Wolfgang Meier, der kommende Woche 77 Jahre wird. Und seine frisch Angetraute, 74 Jahre alt, sagt im Gespräch schmunzelnd: „Nein, ehe Sie fragen: Kinder wollen wir keine mehr.“ Ihr Alter nehmen also beide ganz gelassen auf die Schippe. Sie, die Gerthäuserin, früher Monika Schierz, und er, der gebürtige Sülzfelder, den der Beruf schon vor langen Jahren nach Suhl verschlagen hatte und der nun in die Rhön gezogen ist.