Gerthäuser Jugendklub Von jungen Leuten und alten Bräuchen

Noch kein Frühjahr in Sicht?

Die Ortsteilbürgermeisterin freute sich über das zahlreiche Erscheinen der Besucher und darüber, dass die Jugend – die mit im Dorf ausgetragenen Einladungen gut geworben hatte – das Fest so gut vorbereitet hatte: Der Grill brannte, es gab Bratwürste Steaks und Getränke und zwei Feuertonnen waren als Wärmespender sehr beliebt. Bettine Hitzke erinnerte mit ihren Worten an die Gäste auch an Lichtmess – das alte kirchliche Fest, welches das Ende von Weihnachten markiert. Ein paar Bauernregeln hatte sie noch parat – nicht jede dürfte jenen gefallen haben, die sich nach Frühling und Wärme sehnen. Ist es zu Lichtmess nämlich klar und hell, so die Überlieferung, kommt das Frühjahr nicht so schnell... An die Tradition, dass zu Lichtmess die Kinder im Dorf umhergehen und Süßigkeiten sammeln, erinnerte die Ortsteilbürgermeisterin ebenfalls und ermunterte, sie an diesem Sonntag aufrechtzuerhalten. Ihre 91-jährige Mutter Anneliese Rinko kennt aus eigenem Erleben noch den alten Brauch: Ohne ein Wort musste man früher zu Lichtmess an den Häusern klingeln. Das hat sich freilich längst etwas gewandelt, auch Verkleidungen sind in der Neuzeit hinzugekommen. Süßes und ein paar Eier gab es früher, was dann in den Spinnstuben gleich gemeinsam verputzt wurde. Heuer nun war es keine Spinnstube, bei der man miteinander schmauste, aber auch das Baumfeuer ist längst eine schöne Tradition geworden.