„Das Bier ist das einzige Getränk, mit dem sich niemand ins Delirium trinken kann“, ist Mike Bätz überzeugt. Der Marketing-Chef der Privatbrauerei Gessner moderierte einen Abend zum Bier, diesmal im Sonneberger Stadtteilzentrum „Wolke 14“ und – terminlich passend – am Dreikönigstag. Terminlich passt der Tag, denn am „Obersten“, wie der Tag auch im Fränkischen genannt wird, ist der tag, an dem die „Stärke“ fürs Jahr angetrunken wird.