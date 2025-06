Köln - Sie haben die Jubiläums-Staffel von "Germany's Next Topmodel" gewonnen: Daniela (20) aus Ostfildern bei Stuttgart und der Berliner Moritz (19) haben sich in der 20. Ausgabe der Castingshow durchgesetzt. Heidi Klum (52) sah die beiden Nachwuchsmodels im Live-Finale knapp vor den beiden Wienern Magdalena (21) und Pierre (22). Die dritten Plätze gingen an Jannik (22) aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und an die 19-jährige Zoe aus Pulheim bei Köln.