Germania Ilmenau vs. FSV Martinroda Anstoß und Ort geändert: Derby wird zum Flutlichtspiel

Gian Luca Schmidt

Zunächst sollte das Derby zwischen Ilmenau und Martinroda um 14 Uhr angepfiffen werden. Nun hat sich die Anstoßzeit und der Spielort geändert. Wo und wann findet das Spiel statt?

1
Es werde Licht: Das Derby zwischen Germania Ilmenau und dem FSV Martinroda wird aufgrund der neuen Anstoßzeit zum Flutlichtspiel. Auf dem Foto ist der Martinrodaer Sportplatz abgebildet. Foto: Gerhard König

Kurz vor dem Derby gibt es eine wichtige Änderung: Spielort und Anstoßzeit wurden verlegt, der Spieltag selbst bleibt jedoch unverändert. Die Partie wird nun am Samstag um 17 Uhr von Schiedsrichter Konrad Götze (Arnstadt) angepfiffen. Anstelle des ursprünglich geplanten Kunstrasenplatzes im Ilmenauer Stadion Hammergrund wird in Langewiesen auf dem Kunstrasenplatz gespielt. Grund für die kurzfristige Verlegung sind die witterungsbedingt schlechten Platzverhältnisse in Ilmenau, die eine reguläre Austragung nicht zulassen. Im Nachbarort Langewiesen hingegen ist nach aktuellem Stand ein Spielbetrieb möglich.

Die Fans aus Martinroda müssen somit eine kurze Zusatzstrecke in Kauf nehmen – können sich aber weiterhin auf ein spannendes Derby freuen.