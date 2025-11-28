Kurz vor dem Derby gibt es eine wichtige Änderung: Spielort und Anstoßzeit wurden verlegt, der Spieltag selbst bleibt jedoch unverändert. Die Partie wird nun am Samstag um 17 Uhr von Schiedsrichter Konrad Götze (Arnstadt) angepfiffen. Anstelle des ursprünglich geplanten Kunstrasenplatzes im Ilmenauer Stadion Hammergrund wird in Langewiesen auf dem Kunstrasenplatz gespielt. Grund für die kurzfristige Verlegung sind die witterungsbedingt schlechten Platzverhältnisse in Ilmenau, die eine reguläre Austragung nicht zulassen. Im Nachbarort Langewiesen hingegen ist nach aktuellem Stand ein Spielbetrieb möglich.