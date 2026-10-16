Der vierte Tabellenplatz nach acht Spieltagen ist für Thomas Giehl eine positive Überraschung. Der Trainer des SV Germania Ilmenau hatte vor der Saison nicht unbedingt damit gerechnet, dass seine Mannschaft so weit oben stehen würde. Zufrieden ist er deshalb aber nicht nur mit der Platzierung, sondern vor allem mit der Punkteausbeute. Vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Eisenberg am Samstag (15 Uhr) wartet allerdings eine schwierige Aufgabe auf die Ilmenauer. Neben einem Gegner, dessen Formkurve zuletzt nach oben zeigte, bereitet Giehl vor allem die angespannte Personalsituation Sorgen.