German Professional School: Schulprojekt bringt über 50 Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt

Erfurt (dpa/th) - Bislang 52 junge Flüchtlinge haben nach Besuch eines neuen Thüringer Schulprojekts einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag in der Tasche. Sie gehören dem ersten Jahrgang der sogenannten German Professional School an, die junge Menschen mit Fluchtgeschichte fit für den Arbeitsmarkt in Thüringen machen soll, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Insgesamt starteten im März 75 junge Menschen an der Schule. Die übrigen Teilnehmer befänden sich in konkreten Bewerbungsgesprächen, hieß es.