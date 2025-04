Im Prozess um die Millionen-Pleite des Holzverarbeiters German Pellets ist nach mehr als zwei Jahren das Urteil gefallen: Der angeklagte heute 68 Jahre alte Firmengründer wurde vom Landgericht Schwerin zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Mit dem Urteil, das bereits am 11. April erging und am Freitag rechtskräftig wurde, bleibt dem Unternehmer, der in den 1990er Jahren Zeitungs-Geschäftsführer in Südthüringen war, die Haft erspart.