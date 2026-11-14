Stuttgart - Dressur-Star Isabell Werth hat in der Weltcup-Kür ihre Leistung aus der Qualifikation bestätigt und beim Reitturnier in Stuttgart den nächsten Sieg vor heimischer Kulisse geholt. Die achtmalige Olympiasiegerin und Viva Gold erhielten 88,560 Prozent. Es ist Werths zwölfter Kür-Erfolg in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, der von den Zuschauern mit rhythmischem Applaus und lautem Jubel gefeiert wurde.
German Masters Dressur-Star Werth gewinnt auch die Kür in Stuttgart
dpa 14.11.2026 - 19:49 Uhr