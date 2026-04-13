Pferdehofchef Rene Kindermann war gleich überzeugt, dass zwei seiner Schafe durch einen Wolf zu Tode gekommen sind. Jetzt ist es offiziell: „Das Laborergebnis liegt mittlerweile vor und bestätigt, dass es sich um einen Wolf gehandelt hat – welches Individuum genau, kann jedoch nicht festgestellt werden“, erklärte eine Sprecherin des Thüringer Umweltministeriums am Montagvormittag auf Nachfrage. Der Vorfall hatte sich Ende März 2026 ereignet. An jenem Sonntag war ein Schaf genau dort gerissen worden, wo sich sonst die Kinder der Feriengäste des Pferdehofes von Metzels im Grünen austoben. Ein zweites Schaf erlag seinen Verletzungen.