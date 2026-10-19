Drei Wochen nach Start des Tankrabatts ist Tanken in Deutschland deutlich, aber nicht um die volle Steuersenkung günstiger geworden. Im Schnitt der vergangenen Woche (12. bis 18. Oktober) kostete Super E10 bundesweit im Durchschnitt 2,17 Euro je Liter, das sind knapp 11 Cent weniger als am 30. September, dem letzten Tag vor dem Rabatt. Diesel lag mit 2,30 Euro um etwas mehr als 12 Cent darunter. Die Steuersenkung selbst beträgt einschließlich Umsatzsteuer 16,7 Cent je Liter.