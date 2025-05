Von Niedrigwasser spreche man, wenn der Pegelstand auf unter zwei Meter sinke. Am Montagmorgen habe der niedrigste gemessene Wert 2,03 Meter betragen. "In den vergangenen Wochen und Monaten hat es einfach sehr wenig geregnet", so der Sprecher des WSA Donau. Auch in den nächsten Tagen sei kein Regen und somit kein Anstieg des Wasserstandes auf der Donau zu erwarten.