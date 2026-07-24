Geringe Großschäden: Munich Re meldet Rekordhalbjahr - 3,9 Milliarden Gewinn

München - Der Versicherungskonzern Munich Re hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn von 3,9 Milliarden Euro eingefahren. Abgesehen von ohnehin gut laufenden Geschäften verdankte der Münchner Dax-Konzern das weitgehend ausgebliebenen natürlichen und menschengemachten Katastrophen: Die "Großschadenbelastung" in den ersten sechs Monaten war laut einer Pflichtmitteilung an den Finanzmarkt sehr gering. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 war das ein Gewinnsprung von fast 22 Prozent - obwohl auch schon vor einem Jahr die Großschäden niedriger als erwartet ausgefallen waren.