Gerichtsverhandlung: Urteile nach Angriff auf Flüchtlingsunterkunft in Gehren

Richter: "Eindeutig fremdenfeindliche Tat"

In seiner Urteilsbegründung machte der Vorsitzende Richter Pröbstel deutlich, dass die Kammer von einer rechtsextrem motivierten Tat ausgeht. "Wir haben hier eine eindeutig fremdenfeindliche Tat", sagte Pröbstel. Es sei für die Kammer egal, ob es sich bei den Verurteilten um ideologisch gefestigte Rechtsextremisten handle oder nicht. Die Tat spreche ebenso für sich wie die Tatsache, dass auf dem Weg zum Tatort rechtsextreme Musik abgespielt worden sei. "Es hätte jeder der Beteiligten sagen können: "Ich mach’ nicht mehr mit"", sagte Pröbstel. "Keiner hat’s gemacht, keiner."