Gerichtsverhandlung: Urteile nach Angriff auf Flüchtlingsunterkunft in Gehren

Erfurt (dpa/th) - Nach dem Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft hat das Landgericht Erfurt gegen die sechs Angeklagten unterschiedliche Strafen verhängt. Der Hauptangeklagte habe sich unter anderem der Brandstiftung und Körperverletzung schuldig gemacht, sagte der Vorsitzende Richter der Kammer, Holger Pröbstel, bei der Urteilsverkündung. Der Mann soll nach dem Willen der Kammer deshalb für drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Außerdem soll er in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden, weil er alkoholkrank sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.