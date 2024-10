Gerichtsverhandlung: Tierärztinnen sollen Schlachthof gewarnt haben - Prozess

Die Anklagebehörde wirft einer 51-Jährigen die Verletzung des Dienstgeheimnisses und der Geheimhaltungspflicht in fünf Fällen vor. Bei der zweiten Angeklagten, die 28 Jahre alt ist, geht es um dieselben Vorwürfe, aber nur in einem Fall. Zudem ist ein 33-Jähriger wegen Beihilfe angeklagt. Ein Urteil könnte bereits am Tag darauf verkündet werden.