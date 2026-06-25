Gerichtsverhandlung Sohn soll "Martyrium" erlebt haben – Eltern vor Gericht

Langjährige Haftstrafen für Mutter und Vater beantragt

In dem besagten Zeitraum im Jahr 2023 habe der Sohn nur in seinem stark verschmutzten Bett gelegen. Die Eltern hätten ihn nicht gepflegt oder gewaschen, seine Kleidung nicht gereinigt und ihn nicht ausreichend mit Essen und Trinken versorgt. Billigend hätten sie in Kauf genommen, dass der Sohn an den Folgen ihres Nichtstuns sterbe – auch wenn sie den Tod nicht grundsätzlich wollten. Ohne das Eingreifen Dritter hätte der junge Mann sterben können, so das Argument. Für den Vater beantragte sie eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten, für die Mutter sechs Jahre.