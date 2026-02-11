Apolda Nach "Wahnsinnstat" Unterbringung angeordnet

Vorsitzender Richter: eine "Wahnsinnstat"

Es handle sich um eine "Wahnsinnstat, um die Tat eines psychisch kranken Menschen", so von Hagen in der Urteilsbegründung. Das Opfer habe das Pech gehabt, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Der Archivmitarbeiter sei als harmloser Bürger morgens zur Arbeit gegangen und dann unvermittelt, ohne Grund und ohne dass er damit hätte rechnen können, niedergestochen worden. Seine körperlichen Verletzungen konnten inzwischen verheilen, an die Tat selbst könne er sich wegen Amnesie nicht erinnern.