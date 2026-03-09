Gerichtsverhandlung Mutmaßliches Mafia-Mitglied wegen Kokain-Handels angeklagt

Erfurt (dpa/th) - Er soll Mitglied einer der gefährlichsten kriminellen Organisationen der Welt sein und von Thüringen aus Drogengeschäfte im großen Stil gelenkt haben: Wegen dieser Vorwürfe muss sich ein 31-jähriger Italiener vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm unter anderem bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge in Tateinheit mit einer Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Ausland zur Last. Konkret soll er Teil der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta sein.