Gerichtsverhandlung Mutmaßliches Mafia-Mitglied wegen Kokain-Handels angeklagt

Konkret geht es laut der zum Beginn der Hauptverhandlung verlesenen Anklage vor allem um Kokain-Geschäfte im Zeitraum von Mitte 2022 bis Februar 2025. Der Hauptangeklagte habe demnach etwa von der "Familien-Zentrale" der 'Ndrangheta in Erfurt aus den Umschlag der Drogen organisiert, in Arnstadt habe es einer Art Lager in einer Garage gegeben, heißt es in der Anklage. Demnach ging es um mehr als 40 Kilogramm Kokain. In der Regel soll der 31 Jahre alte Angeklagte je nach finanzieller Situation der Abnehmer mindestens 22.000 Euro verlangt haben.