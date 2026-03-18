Gerichtsverfahren: Plädoyers in Prozess um Mordversuch an Tochter

Landshut (dpa/lby) - Um sich die Unterhaltszahlungen zu sparen und sich an seiner Ex-Partnerin zu rächen, soll ein Mann versucht haben, die gemeinsame Tochter zu vergiften. Vor dem Landgericht Landshut wird der Fall verhandelt. Die Staatsanwaltschaft legt dem Vater versuchten Mord zur Last, heimtückisch und aus Habgier. In seinem Plädoyer forderte der Ankläger eine neunjährige Haftstrafe. Die beiden Verteidiger haben Zweifel an dem vorgeworfenen Tatgeschehen und plädierten auf Freispruch. Das Urteil soll am Abend gesprochen werden.