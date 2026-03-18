Gerichtsverfahren: Plädoyers in Prozess um Mordversuch an Tochter

Die Google-Suchen des Vaters könnten anders erklärt werden und den Knoblauchgeruch habe außer der Mutter niemand wahrgenommen, so der Verteidiger weiter. Das Erbrochene sei durch die Ermittler nicht gesichert worden, das müsse zugunsten des Angeklagten gewertet werden. Zudem hätte das Risiko bestanden, dass die Tochter direkt beim Verschlucken der Plombe noch in der Wohnung des Vaters stirbt. Zudem habe der Angeklagte kein Motiv für die Tat. Wenn nur ein kleiner Zweifel bestehe, könne das Urteil nur Freispruch lauten, sagte der Verteidiger.