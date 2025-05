Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, im Mai 2024 seine 19 Jahre alte Ex-Freundin getötet zu haben. Sie sah die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe als gegeben an. Die junge Frau soll dem Mann kurz vor der Tat in dessen Wohnhaus im Landkreis Schwandorf die endgültige Trennung verkündet haben. Die Leiche der 19-Jährigen wurde einen Tag später im Kofferraum eines Autos in einer Tiefgarage in Regensburg entdeckt.