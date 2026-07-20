Gerichtsverfahren: Häftling für Mord an Mithäftling verurteilt

Motiv: Schulden für Tattoo

Den Ermittlungen nach entdeckte ein weiterer Häftling den Schwerverletzten etwa drei Minuten später. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es in ein Koma fiel, aus dem es nicht mehr erwachte. Motiv der Tat war demnach ein Tattoo, dass der Albaner sich von seinem Mithäftling hatte stechen lassen, und für das er diesem noch Geld schuldete.