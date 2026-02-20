Erfurt (dpa/th) - Das Land Thüringen muss nach einem Gerichtsurteil erneut über die Bewerbung eines AfD-Mitglieds um eine Behördenstelle entscheiden. Die Zweifel an der Verfassungstreue des Mannes seien aber gerechtfertigt, entschied das Arbeitsgericht in Erfurt. "Für diese Zweifel genüge zunächst, dass der Landesverband Thüringen der Partei AfD durch das Amt für Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wurde", teilte das Gericht mit. Diese Zweifel habe der Mann auch im Gerichtsverfahren nicht ausräumen können. Gegen die Entscheidung können Rechtsmittel eingelegt werden.