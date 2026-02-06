Gerichtsprozess: Urteil in Missbrauchprozess gegen Lehrer erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 58-Jährigen vor, von März 2013 bis April 2025 dutzendfach drei Schülerinnen sexuell missbraucht und eine von ihnen in zwei Fällen vergewaltigt zu haben. Die Betroffenen sollen zu Beginn der jeweiligen Taten 15 beziehungsweise 16 Jahre alt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren.