Darmstadt (dpa/lhe) - Arbeitnehmer sind unter bestimmten Umständen auch im Homeoffice bei ihrem Weg zum Mittagessen gesetzlich unfallversichert. Dies sei der Fall, wenn der Weg in zweierlei Hinsicht mit der Betriebstätigkeit verknüpft sei, teilte das Landessozialgericht in Darmstadt mit. Zum einen müsse er dazu dienen, die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die betriebliche Tätigkeit fortzusetzen. Außerdem müsse es sich um einen Weg handeln, der nur deshalb im Betrieb zurückgelegt werde oder an diesem Ort starte und ende, weil der Arbeitnehmer dort anwesend sei und betriebliche Tätigkeiten verrichten müsse.