Die Ministerpräsidentin hatte darin den 72-Jährigen als "Onkel" angesprochen und einen hochrangigen Militär in der Grenzregion als ihren "Gegner" bezeichnet. Sie bot Hun Sen auch an, alles zu tun, was er für nötig hielte, um ihre eigene Position zu festigen. Das sorgte für großen Wirbel. Obwohl sich Paetongtarn später entschuldigte, hat die zweitgrößte Koalitionspartei Bhumjaithai als Reaktion das Regierungsbündnis verlassen.