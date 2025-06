Mit der Allgemeinverfügung vom 14. Februar 2025 hatte die Bezirksregierung Gebiete in Oberfranken ausgewiesen, in denen die Tötung von Fischottern ausnahmsweise auf Antrag in bestimmtem Umfang erlaubt wird. Die Entscheidung über die Anträge liegt jeweils bei der unteren Naturschutzbehörde. Gegen die Allgemeinverfügung klagte die DUH zunächst im März 2025 und versuchte im April 2025 zusätzlich per Eilantrag, eine aufschiebende Wirkung dieser Klage wiederherzustellen.