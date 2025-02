Die von der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausgeschlossenen Personen werden der Ultraszene zugerechnet. Sie sollen an gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Fans beider Vereine am Rande der Bundesligabegegnung in der Vorsaison beteiligt gewesen sein. Das Mainzer Polizeipräsidium hatte sich bei der Begründung seiner Gefahrenprognose unter anderem auf diese Vorfälle berufen, die zu Strafverfahren wegen des besonders schweren Falles von Landfriedensbruch geführt hatten.