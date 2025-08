Gerichtsbeschluss Fat Comedys Anwalt: "Er hat verstanden"

OLG sieht Verstöße in fünf Fällen

Laut OLG hatte der Rapper trotz gerichtlicher Verbote das Video verbreitet, das seinen Ohrfeigen-Angriff auf Pocher am Rande eines Boxkampfes in Dortmund 2022 zeigt. Eine Sprecherin hatte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag gesagt, dass er in fünf Fällen gegen die entsprechenden Unterlassungsanordnungen verstoßen habe.